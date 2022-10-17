Sigaraya bir zam daha

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubundan sonra BAT ve TT grubu sigaralarına da zam geldiğini sosyal medyadan duyurdu.

Zamlı listeyi yayınlayan Dündar, "Bugün itibari ile bütün sigaralara zam gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Yapılan zamla en düşük sigara fiyatı 25 lira olduğu görüldü.

Zam haberini duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bu zamlar maliyet zammı yılbaşında yine zam var 2 ay sonra" dedi.

ZAMLI SİGARA FİYATLARINI PAYLAŞILDI