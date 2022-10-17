17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sigaraya bir zam daha

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar iki sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamlardan sonra en ucuz sigara 25 TL oldu. Zammın bugünden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:09
Takip Et

BAT ve TT grubu sigaralara zam yapıldı

Sigaraya bir zam daha
+
Aa
-

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubundan sonra BAT ve TT grubu sigaralarına da zam geldiğini sosyal medyadan duyurdu.

Zamlı listeyi yayınlayan Dündar, "Bugün itibari ile bütün sigaralara zam gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Yapılan zamla en düşük sigara fiyatı 25 lira olduğu görüldü.

Zam haberini duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bu zamlar maliyet zammı yılbaşında yine zam var 2 ay sonra" dedi.

ZAMLI SİGARA FİYATLARINI PAYLAŞILDI

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.