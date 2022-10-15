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Motorine yine zam geldi

6 günde 4 kere zam görerek fiyatı 5 TL 41 kuruş artan motorine önceki gün 2 lira 13 kuruşluk indirimcik yapılmıştı. İndirim sevinci kısa süren motorine bugün 99 kuruş zam yapıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorinin fiyatı 27.42 TL'ye yükseldi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 07:00
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İndirim sevinci kısa sürdü. Motorine yine zam geldi

Motorine yine zam geldi
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Motorine geçtiğimiz hafta salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 1 TL 39 kuruş, perşembeyi cumaya bağlayan gece de 1 lira 53 kuruş zam yapılmıştı. Bu hafta da pazartesiyi salıyı bağlayan gece 1.39 kuruşluk bir zam daha yapılan motorin 6 günde 4 kere zamlanmıştı. Zam miktarı toplam 5 TL 41 kuruş olmuştu.

Araç sahiplerinin tepkisine neden olan zamlardan sonra çarşambayı perşembeye bağlayan gece motorine 2 lira 13 kuruşluk indirimcik yapıldı. Bu haber 5 TL'nin üzerinde indirim bekleyen dizel araç sahiplerinde buruk sevinç yaşatmıştı. 

Bugün ise motorine 99 kuruş daha zam yapıldı. 

Motorin İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 27.44, Avrupa Yakası'nda 27.42, Ankara'da 27.53, İzmir'de ise 27.56 TL'den depolara dolduruluyor.
Son zammın da pas geçtiği benzin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.62, Avrupa Yakası'nda 20.61, Ankara'da 20.75, İzmir'de ise 20.74 TL'den satılıyor.

Bu duruma tepki gösteren dizel araç sahiplerinden biri "Hükümete ait araçların çoğunun deposu benzin ile doluyor. O yüzden motorine yapılan zamlar benzini pas geçiyor. En kısa sürede benzinin fiyatını 10 TL ucuzlatıp, motorine 10 TL zam yapmalı. Motorinin fiyatı 37.44 kuruşa çıkarken, benzinin ise 10.62 kuruşa düşer. Tepki olur diye düşünmesinler. Asla olmaz. Bu vatandaş şimdiden kendini 40 TL sınırına alıştırdı bile" yorumunu yaptı.  

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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