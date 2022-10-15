Sen misin zamları haber veren. Türkiye Tekel Bayileri Platforumu Başkanına 253 bin lira para cezası

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a içki ve sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyurduğu için 253 bin 300 TL para cezası verildi.

Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter’da zamlı listeleri doğru şekilde paylaştığım için tebligat gelmişti. Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253,300 TL idari para cezası geldi" ifadelerini kullandı.

Aybaş, "İtiraz etmiştik; Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi. Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ektedir" dedi.