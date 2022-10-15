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  • Sen misin zamları haber veren. Türkiye Tekel Bayileri Platforumu Başkanına 253 bin lira para cezası

Sen misin zamları haber veren. Türkiye Tekel Bayileri Platforumu Başkanına 253 bin lira para cezası

Zamları sosyal medyadan duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a on binlerce lira para cezası verildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 17:57
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Zamları sosyal medyadan duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a on binlerce lira para cezası verildi.

Sen misin zamları haber veren. Türkiye Tekel Bayileri Platforumu Başkanına 253 bin lira para cezası
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a içki ve sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyurduğu için 253 bin 300 TL para cezası verildi.

Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter’da zamlı listeleri doğru şekilde paylaştığım için tebligat gelmişti. Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253,300 TL idari para cezası geldi" ifadelerini kullandı.

Aybaş, "İtiraz etmiştik; Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi. Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ektedir" dedi.

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Yurttas
15.10.2022 18:28
Sevgili Tekin Erturk ::: verdiğin örnek sürede para cezasına çarptırılır diye bir ibare varmi? Her kimki Allahin elcisi olarak bana verilen emiri/ emirleri uygulanmasını emretti derse ne olur?  
 
Yalçın Türk
15.10.2022 18:23
amca sen işi bilmiyorsun.. akpnin desteğini almak istiyorsan önce arapça öğren sonra dandikten bi tütüncü dükkanı aç ve tütüncü adı altında uyuşturucu sat.. işte o zaman seni çok severler..  
 
Furya
15.10.2022 18:22
Bu ülkede doğru bilgiyi de duyurmak suç olmuş, akp'nin yönetimi çekilmez bir hal aldı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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