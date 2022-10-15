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Sigaraya dev zam geldi

2022 yılında zam üstüne zam gelen sigara fiyatlarına 2 TL daha zam geldi. Japan Tobacco International'in en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 32 liraya çıktı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:30
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Sigaraya dev zam geldi. En ucuzu ile en pahalısı arasında 2.5 TL fark kaldı 

Sigaraya dev zam geldi
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.

FİYAT 2 TL ARTTI

Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyat 15 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 32 liraya çıktı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma DerneğTi Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarına 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini duyurmuştu.

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