Batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ta fırtınada batan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı geminin kayıp 7 personelini bulmak için arama çalışmaları 24 gündür sürüyor.

KAYNAK: AA
Batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da mendireğe çarpan ve batan gemideki personelin akıbetini öğrenmek için gece gündüz karadan, havadan ve denizden arama yapılıyor. Deniz Üs Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla liman içi ve dışındaki kıyı kesimlerini tarıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler de arama çalışmalarına katılıyor. Nene Hatun adlı gemi, her türlü hava ve deniz koşulunda görev yapabilen ve KEGM’nin operasyonel gücünü artıran bir gemi olarak arama çalışmalarına destek veriyor. Nene Hatun gemisi, geminin balçık ve kumla kaplı kısımlarına ulaşmak için mühendislik çalışmaları yapıyor. Dalgıçlar, suyun balçık ve kumla kaplı olmadığı yerlerde geminin yaşam alanlarını ve mendirek ile mağaraları arıyor. Deniz yüzeyi de karadan gözetleniyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin yerinde sökülmesine karar verdi. Geminin parçalara ayrılarak karaya taşınması ve karada arama çalışmalarının devam etmesi planlanıyor.

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5’NİN CESEDİ BULUNMUŞTU

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan “Kafkametler” adlı gemi, 19 Kasım’da Karadeniz Ereğli ilçesinden çıkarken fırtınaya yakalanmış ve askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 Türk personelden 5’inin cesedi bulunmuştu.

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