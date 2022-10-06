﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti

Batman-Kozluk karayolunda bir otomobil sürücüsü, 1 buçuk kilometre sonra döner kavşaktan dönmesi gerekirken aracıyla, yaya geçidini kullanıp karşı tarafa geçti.
Trafiği tehlikeye atan sürücünün bu hareketi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Ayrıca cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşların bu duruma tepki gösterdiği anlar da yer aldı.
(Kaynak: İHA)
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