﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Fenerbahçe TV'de katıldığı programda iddialı konuştu.

Batshuayi'nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Öncelikle taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve bundan dolayı oldukça memnun olduğumu ifade etmeliyim. İyi karşılandığımdan dolayı gerçek anlamda çok mutluyum. Ben de sahada göstereceğim en iyi performansla onlara iyi bir karşılık vermek istiyorum.



- Buraya geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi çok disiplinli bir takımda olduğumdu. Taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım ve herkes görevini ciddi şekilde yerine getiriyor. Böyle olması gerçekten çok güzel, ancak bu şekilde şampiyon olabiliriz.



- Transfer sürenin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Bu süre zarfında Sayın Başkanımızla pek çok kez görüştük ve bana kulübün nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti, bana ne kadar güvendiğini anlattı. Yaptığımız video görüşmelerde ki sanırım 5-6 kez görüşmemiz oldu ve bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni fazlasıyla hissettim. Tabii ki de benden beklenti gol atmam ve ben de buraya gol ve goller atmak için geldim.



- Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ailem de aile üyelerim de burada yaşamaktan dolayı çok ama çok mutlular. Fenerbahçe’nin bana sunmuş olduğu proje de oldukça iyi bir projeydi. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisiyle beraber buraya gelmeyi tercih ettim. Bundan dolayı da Fenerbahçe’deyim.

- Jorge Jesus gerçek anlamda çok büyük bir hoca. Dünyadaki herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Bununla ilgili çok fazla şey söylememe gerek yok. Bizim açımızdan da ligdeki durumumuz açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla onunla çalışacak olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bizler de aynı şekilde sahada iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz. Kişisel olarak da iyi bir performans sergilemek istiyorum. Kalitemizi ortaya koymak istiyoruz ve hocamızla beraber ilerisi için güzel adımlar atmak istiyoruz.

- Kısa bir süre önce takıma katıldım ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir kaliteye sahibiz. Takım arkadaşlarım çok büyük bir kaliteye sahipler. Dolayısıyla söz konusu turnuvalarda hiçbir şey kazanmamak bence çok mümkün olmayan bir şey. Bana göre kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz.

- Türkiye Süper Lig’i gerçekten iyi bir lig. Bu zaman kadar farklı liglerde oynadım ve her ligin hem avantajlı hem iyi hem de kötü tarafları vardır. Ama buranın iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim.



- Tercih ettiğim numara 23. Açıkçası hep bu numara ile de başlamıştım. Dolayısıyla bu tercih ettiğim numarayı da burada seçtim.



- Futbol dışında ailemle vakit geçiriyorum. Aile benim için çok önemli. Aynı zamanda PlayStation oynuyorum. Ben basit yaşamaya çalışan birisiyim. Figürleri, PlayStation oynamayı seven birisiyim. Evimde daha çok bu şekilde zaman geçiriyorum.

