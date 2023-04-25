Bay Kemal'in tahtasında dördüncü bölüm

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası-4" başlıklı yeni bir video yayınlayarak, "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. " dedi.

Kılıçdaroğlu, "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var." Notuyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu'nun videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, size yine çalışma tahtamın önünden sesleniyorum. Türkiye’yi dünya ile rekabet eden bir ülke haline getireceğim. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı rekabetçi kur, ucuz işgücü yalanlarıyla fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye dünyanın ucuz işgücü deposu değil. Türkiye Batı’nın mülteci kampı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz. Öncelikle ortak akılla, parlak zihinlerle ülkemizi hızla bu krizden çıkaracağız. Bunun için gerekli yatırımı buldum. Şampiyonlar ligi ekibini kurdum. Kalıcı refaha ulaşmak içinse yeni teknolojileri üretmek zorundayız. Endüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yeni bir çağın içindeyiz, bu yüzden büyük bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloji üretmek gerekiyor. Dahası, gençlerimizi bu yönde eğitim onlara istihdam sağlamamız gerekiyor. Adana Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek Nitelikli Metal Rafinerileri. Finans Merkezi. Yüksek Teknoloji ve Bilişim Kümesi. Otomotiv Kümesi. Biyokimya ve Biyoteknoloji Alanları’nı kuracağız. Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerimizin ardından şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli."