Bay Kemal'in tahtasında dördüncü bölüm

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Tahtası" serisinin 4'üncü videosunu yayımladı. Kılıçdaroğlu bu bölümde, deprem bölgesindeki şehirleri nasıl ayağa kaldıracaklarını açıkladı.

Bay Kemal'in tahtasında dördüncü bölüm

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası-4" başlıklı yeni bir video yayınlayarak, "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. " dedi.

Kılıçdaroğlu, "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var." Notuyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu'nun videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, size yine çalışma tahtamın önünden sesleniyorum. Türkiye’yi dünya ile rekabet eden bir ülke haline getireceğim. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı rekabetçi kur, ucuz işgücü yalanlarıyla fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye dünyanın ucuz işgücü deposu değil. Türkiye Batı’nın mülteci kampı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz. Öncelikle ortak akılla, parlak zihinlerle ülkemizi hızla bu krizden çıkaracağız. Bunun için gerekli yatırımı buldum. Şampiyonlar ligi ekibini kurdum. Kalıcı refaha ulaşmak içinse yeni teknolojileri üretmek zorundayız. Endüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yeni bir çağın içindeyiz, bu yüzden büyük bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloji üretmek gerekiyor. Dahası, gençlerimizi bu yönde eğitim onlara istihdam sağlamamız gerekiyor. Adana Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak 5 ana kümeden oluşuyor. Yüksek Nitelikli Metal Rafinerileri. Finans Merkezi. Yüksek Teknoloji ve Bilişim Kümesi. Otomotiv Kümesi. Biyokimya ve Biyoteknoloji Alanları’nı kuracağız. Bu proje 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerimizin ardından şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli."

İlgili Haberler
Bay Kemal'in Tahtası'nda 3'üncü bölüm: Çiftçilere verilecek destekleri madde madde açıkladı
‘Bay Kemal’in Tahtası’nda ikinci bölüm: Kılıçdaroğlu 50 üretim üssü projesini açıkladı
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
2 cinayetten aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu Güncel
2 cinayetten aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu
İmamoğlu’na Yalova’da sevgi seli. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur! Siyaset
İmamoğlu’na Yalova’da sevgi seli. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur!
Çin'den uzay çalışmalarında yeni program Dünya
Çin'den uzay çalışmalarında yeni program
Mantar toplarken kayalıklardan düştü, 9 saatte kurtarıldı Güncel
Mantar toplarken kayalıklardan düştü, 9 saatte kurtarıldı
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Güncel
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Genç kızı uyuşturucu bu hale getirdi Güncel
Genç kızı uyuşturucu bu hale getirdi
Amasra maden faciası duruşmasında ilk gün sona erdi: "Katliam göz göre göre geldi" Güncel
Amasra maden faciası duruşmasında ilk gün sona erdi: "Katliam göz göre göre geldi"