‘Bay Kemal’in Tahtası’nda ikinci bölüm: Kılıçdaroğlu 50 üretim üssü projesini açıkladı

13'üncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaşımlarına devam ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması durumunda vadettiği projelerini anlattığı "Bay Kemal'in Tahtası" video serisinin ikincisini Twitter hesabından yayımladı.

Kılıçdaroğlu videoyu "Bay Kemal’in Tahtası! Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da…" notuyla paylaştı.

ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİNDE 50 ÜRETİM ÜSSÜ

Bay Kemal'in Tahtası birinci bölümde Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Özel Ekonomi Bölgeleri" adı altında tanıttığı üretim planında yer alan "50 üretim üssü" projesinin detaylarını ikinci bölümde ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince, buralarda sosyal hayat da canlanacak, Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ BÖLÜMDE ÜRETİM PLANINI AÇIKLADI

Birinci bölümde yatırım planını anlatan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öncelikle tüm Türkiye''yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim. Ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen, 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız."

Kılıçdaroğlu, ikinci bölümde şu ifadeleri kullandı:

Bugün oluşturacağımız özel ekonomi bölgelerinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatacağım. Hadi başlayayım...

HEM FABRİKALARA ÜRETECEKLER HEM İHRACAT YAPACAKLAR

Dokuz özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza, makina, ekipman, ara malı, yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar. Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak?

12 ana alan... Tam 12 ana alanda yerli, inovatif yani yenilikçi, katma değer yaratılan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak.

Sayıyorum: Çip teknolojisi, biyoteknoloji, savunma sanayi ve ARGE, gemi sanayii, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık sanayii üsleri kurulacak.

TARIM VE HAYVANCILIK DIŞINDAKİ ÜSLERİ ÖZEL SEKTÖR İŞLETECEK

Üretim üsleri kentlerimizin iş gücü niteliği coğrafi konumu, sahip olduğu hammade gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım ve hayvancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek.

Bu üsler, uygun fiyatlı enerji imkanlarından yararlanacaklar. Üretim üslerinde faaliyette bulunan şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar.

Üretim tesislerimiz, planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demir yolu ağı ile bağlanacak.

ÖZEL TEŞVİKLER VERECEĞİZ

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerine normal avantajların yanı sıra ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutlarıyla iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetle inşa edeceğiz.

Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık: Yabancı sermayeli yatırımlar için Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok.

YATIRIM VE ÜRETİM İKLİMİNİ TÜRKİYENİN TAMAMINDA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Bu bölgeler 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecekler. Bir üretim seferberliği başlatıyoruz dedim.

Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ve sonunda zenginleşen halkımız olacak.

Türkiye'nin batısında belli kentlerimize yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız.

METROPOLLERDEN ANADOLUYA GÖÇ BAŞLAYACAK

Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek... Anadolu'dan değil, metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak.

Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince, buralarda sosyal hayat da canlanacak, Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

Merak etmeyin, geliyoruz... Sana söz... Sağlıcakla kalın.