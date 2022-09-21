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Mucize meyvenin göğüs kanseri hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı

Bayburt Üniversitesinde siyah kuşburnu üzerinde yapılan araştırma, Bayburt yöresinde yetişen siyah kuşburnunun özütünün göğüs kanserine karşı etkisini ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:30
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Bayburt yöresinde yetişen siyah kuşburnunun özütünün göğüs kanseri hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı

Mucize meyvenin göğüs kanseri hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre; Bayburt Üniversitesince yürütülen araştırmada, Bayburt yöresinde yetişen siyah kuşburnunun göğüs kanserine karşı etkili olduğu belirlendiği bildirildi.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre Kızıl danışmanlığında ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram eş danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezi sonuçlarına göre Bayburt yöresinde yetişen siyah kuşburnu özütünün göğüs kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği sonucuna varıldı.

Yüksek lisans öğrencisi Büşra Kıcık tarafından hazırlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Kızıl ve Dr. Öğr. Üyesi Bayram yönetiminde yürütülen ‘Bayburt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Siyah Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia) Meyvesinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi’ başlıklı yüksek lisans tez çalışması uzun ve titiz çalışmalar sonunda hazırlandı. Bayburt merkeze bağlı Gümüşsu köyünden toplanan siyah kuşburnu, kurutulup toz haline getirildikten sonra Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında analiz edildi.

“KANSERE KARŞI ETKİLİ OLDUĞU YAPILAN ÇALIŞMALARDA GÖRÜLDÜ”

Yapılan çalışma ile siyah kuşburnunun özellikle göğüs kanserine karşı etkili olduğunun ortaya konulduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kızıl, “Araştırmanın konusunu belirlemede önemli parametrelerimizden biri de kuşburnunun kanseri iyileştirici etkisini ortaya koymaktı. Kuşburnunun, içinde bulunan etken maddelerin kansere karşı etkili olduğu yapılan çalışmalarda görüldü. Siyah kuşburnunun içerik olarak göğüs kanseri hastalarına son derece yararlı bileşiklere sahip olduğu sonucuna varıldı.” ifadelerini kullandı.

“DENEY HAYVANI ÇALIŞMALARINI DA HEDEFLİYORUZ”

Konuya yönelik bir açıklama yapan tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kızıl; “Bayburt ve çevresi bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Siyah kuşburnu da bu zenginlik içinde yer alıyor. Bu çalışmamızla, araştırmamıza konu olan siyah kuşburnunun kimyasal içeriklerinin yanında klinik sonuçlarını da görmeyi hedefledik. Araştırmamız; numunelerin toplanması, kurutulması ve toz haline getirilmesi, ardından kimyasal içeriğinin belirlenmesi, antioksidan, antikanser gibi özelliklerinin incelenmesini kapsıyor. Kanser araştırmalarında ilk basamak olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmamızın ardından ise deney hayvanı çalışmalarını da hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayburt’taki bitki zenginliğinin ve özelliklerinin ortaya çıkarılması çalışmalarına Bayburt Üniversitesi çatısı altında devam ettiklerini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kızıl “Çalışmamızın sürdürülmesinde desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, eş danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram’a, yüksek lisans öğrencimiz Büşra Kıcık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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