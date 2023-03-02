Gnabry ve Sane ayrılığa yakın. Bayern Münih'te yaprak dökümü yaşanacak

Bu sezon Bundesliga'da Union Berlin ve Borussia Dortmund ile şampiyonluk yarışında olan Bayern Münih'te yaprak dökümü yaşanması bekleniyor.



TEKLİFLER DEĞERLENECEK

Bild'e göre; Bayern Münih, bu sezon performansından memnun kalmadığı Leroy Sane ve Serge Gnabry'i satmayı planlıyor. Haberde Alman devinin, sezonun ikinci yarısında oyuncuların performansının artmaması halinde gelecek olan teklifleri değerlendireceği aktarıldı.



YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Bilindiği üzere Gnabry, yaz transfer döneminde Bayern ile yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Ayrıca Sane'nin birkaç kez antrenmanlara geç kalarak disiplinsiz hareketlerde bulunduğu da kaydedildi.



İKİ İSİM 40 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

27 yaşındaki Serge Gnabry bu sezon tüm müsabakalarda 11 gol ve 11 asist yaptı. Sane ise 12 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

27 yaşındaki Leroy Sane'nin sözleşmesi 2025 kadar devam edecek. Gnabry'nin ise 2026 yılında son bulacak.

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