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Gnabry ve Sane ayrılığa yakın. Bayern Münih'te yaprak dökümü yaşanacak

Bayern Münih'te bu sezon istenen performansı gösteremeyen iki futbolcu için sürpriz bir karar alınabilir.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:52
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Bayern Münih'in yıldızları ayrılmaya yakın

Gnabry ve Sane ayrılığa yakın. Bayern Münih'te yaprak dökümü yaşanacak
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Bu sezon Bundesliga'da Union Berlin ve Borussia Dortmund ile şampiyonluk yarışında olan Bayern Münih'te yaprak dökümü yaşanması bekleniyor.

TEKLİFLER DEĞERLENECEK
Bild'e göre; Bayern Münih, bu sezon performansından memnun kalmadığı Leroy Sane ve Serge Gnabry'i satmayı planlıyor. Haberde Alman devinin, sezonun ikinci yarısında oyuncuların performansının artmaması halinde gelecek olan teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Bilindiği üzere Gnabry, yaz transfer döneminde Bayern ile yeni bir sözleşme imzalamıştı.
Ayrıca Sane'nin birkaç kez antrenmanlara geç kalarak disiplinsiz hareketlerde bulunduğu da kaydedildi.

İKİ İSİM 40 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
27 yaşındaki Serge Gnabry bu sezon tüm müsabakalarda 11 gol ve 11 asist yaptı. Sane ise 12 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.
27 yaşındaki Leroy Sane'nin sözleşmesi 2025 kadar devam edecek. Gnabry'nin ise 2026 yılında son bulacak.

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