Bayern Münih'te isyan büyüyor. Tuchel'i istemeyen futbolcuların isimleri tek tek açıklandı

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Bayern Münih'te isyan büyüyor. Tuchel'i istemeyen futbolcuların isimleri tek tek açıklandı
Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel ile bazı futbolcular arasındaki ipler koptu.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde üç maç üst üste kaybeden Bayern Münih’te teknik direktör Thomas Tuchel ile oyuncular arasında gerginlik artıyor.

Bild gazetesinin haberine göre; Bayern Münih’te oyuncuların büyük bölümü Thomas Tuchel ile çalışmaktan memnun değil.

Haberde, Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Thomas Müller’in Tuchel’in yöntemlerine karşı olduğu ifade edildi.

Ayrıca takımda yeterli forma şansı alamayan Matthijs de Ligt, Serge Gnabry ve Mathiss Tel gibi isimlerin de hocalarının kendilerine verdiği rolle ilgili rahatsızlık hissettiği belirtildi.

Tuchel’in karşıtları kadar yanında olan futbolcular da var.

Kaptan Neuer öncülüğünde Raphael Guerreiro, Leroy Sane, Jamal Musiala, Harry Kane ve Eric Dier’ın Tuchel’e destek verdikleri kaydedildi.

Tuchel’in takımı Bayern Münih, 2015’ten beri ilk defa üç maç peş peşe kaybetti.

Bavyera temsilcisi, ligde zirvedeki Bayer Leverkusen’in 8 puan gerisinde yer alıyor.

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