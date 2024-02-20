Süper Lig'den tam 11 kulüp PFDK'lık oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Süper Lig'den tam 11 kulüp PFDK'lık oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe; çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları ve hakemler ile diğer müsabaka görevlilerine yönelik açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe’nin Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbir uygulanmadan disiplin kuruluna gönderildi.

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları ve merdiven boşluklarının dolu olması gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Beşiktaş ise çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Bitexen Antalyaspor ve kulüp başkanı Sinan Boztepe, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine yönelik açıklamaları sebebiyle tedbir uygulanmadan disipline gönderildi.

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor ve Yılport Samsunspor çirkin ve kötü tezahüratlar; Kasımpaşa çirkin ve kötü tezahüratlar ve talimatnamelere aykırı davranışlar; Siltaş Yapı Pendikspor ise çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları ve merdiven boşluklarının dolu olması gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

MKE Ankaragücü, saha olayları, merdiven boşluklarının dolu olması ve usulsüz seyirci alımı nedenleriyle; Gaziantep FK ise çirkin ve kötü tezahüratlar ve futbolcusu Papy Djilobodji’nin kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

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