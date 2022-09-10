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Zelensky duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın şirketinden flaş Ukrayna kararı

Selçuk Bayraktar'ın şirketinin Ukrayna'da fabrika kuracağı ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:42
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 16:50
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar'dan flaş Ukrayna kararı

Zelensky duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın şirketinden flaş Ukrayna kararı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın şirketinin Ukrayna'da fabrika kuracağını duyurdu. Savunma alanında faaliyet gösteren Bayraktar'ın şirketi, bu kez Ukrayna'da insansız hava araçlarını üretmek için çalışacak.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisini "1. Derece Devlet Liyakat Nişanı" ile ödüllendirdiğini ifade etti. Bayraktar, "Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Rus birliklerine karşı da çok etkili bir şekilde kullanmıştı.

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Ferit
10.09.2022 16:47
Ruslar doğalgazı bakım yapıyoruz diye kesmesin.  
 
İslam ademoglu
10.09.2022 16:44
İngiliz mahkemeleri kararı yetmemiş demek.artik direkt başka ülkeye yatırım yapılacak.yatirim laf asil para yurt dışına çıkacak gelmekte olanı goruyorlar  
 
34
10.09.2022 16:39
Savaş silahı veya uçağı üreten firmalar savaş çıktında para kaznırlar daha vazla ve teknolojileri yenilemek için savaş onlar için bücülmiş kaftandır Türkiyenin böyle özel sektör olamsı silah sanayide  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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