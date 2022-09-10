Zelensky duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın şirketinden flaş Ukrayna kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın şirketinin Ukrayna'da fabrika kuracağını duyurdu. Savunma alanında faaliyet gösteren Bayraktar'ın şirketi, bu kez Ukrayna'da insansız hava araçlarını üretmek için çalışacak.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisini "1. Derece Devlet Liyakat Nişanı" ile ödüllendirdiğini ifade etti. Bayraktar, "Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Rus birliklerine karşı da çok etkili bir şekilde kullanmıştı.