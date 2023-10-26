Bayrak asan dayı yıllar sonra ortaya çıktı

Türkiye'de “Bayrak Asan Dayı” olarak adını duyuran ve sosyal medyada fotoğrafıyla fenomen hâline gelen Balıkesirli Salih Tahtalıoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı için balkona çıktı ve Türk bayrağını astı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bayrak asan dayı yıllar sonra ortaya çıktı

Sosyal medyada “Bayrak Dayı” olarak bilinen ve fotoğrafına uygulanan photoshoplar ile caps yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı.

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“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BAYRAK ASMAYA DAVET EDİYORUM”

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizin bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.

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