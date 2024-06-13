Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak

Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak
Düzenleme: Kaynak: Takvim

Bayram öncesi dolar ve altında oynaklık sürerken bankalar ardına ihtiyaç kredilerinde faz yükseltmeye başladı. Nakit sıkıntısı çekerek kredi çekmeye kalkan vatandaşın cebi yanacak.

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 1

QNB, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING ve 4 banka daha tüketici kredisi faiz oranlarını güncelledi.

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 2

25 bin lira kredi çeken bir vatandaşın 36 ay vade ile ödemelerinde aylık tutarlar da değişti.

İşte bankaların bayram ihtiyaç kredisi faiz oranları:

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 3

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,89

Aylık Taksit tutarı: Bin 521 lira

Toplam Ödeme tutarı: 54.933,59 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 4

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,94

Aylık Taksit tutarı: Bin 534 lira

Toplam Ödeme tutarı: 55 bin 389 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 5

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,02

Aylık Taksit tutarı: Bin 554 lira

Toplam Ödeme tutarı: 56 bin 123 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 6

Enpara.com İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,09

Aylık Taksit tutarı: 1.572,89 TL

Toplam Ödeme tutarı: 56.624,04 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 7

CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,09

Aylık Taksit tutarı: 1.572,89 lira

Toplam Ödeme tutarı: 56.767,79 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 8

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,15

Aylık Taksit tutarı: 1.588,31 lira

Toplam Ödeme tutarı: 57.322,91 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 9

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,84

Aylık Taksit tutarı: 1.769,74 lira

Toplam Ödeme tutarı: 63.854,39 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 10

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde yüzde 5,49

Aylık Taksit tutarı: 1.947,01 lira

Toplam Ödeme tutarı: 70 bin 236 lira

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 11

BANKALARDAN KREDİ NASIL ÇEKİLİR?

Bankalar ihtiyaç kredisi adı altında ev içi gereksinimleri, tatil, eğitim, sağlık masrafları gibi başlıklarla vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunarak belli faiz oranları ile kredi kullandırabilir.

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Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak 12

Bankalar müşterilerine kredi kullandırmadan önce düzenli gelir belgesi, maaş bordrosu, serbest çalışanlardan vergi ödeme bilgilerini isteyebilir. Kredi notunuzu kontrol edebilir.

Kredi alacak vatandaşların ise banka seçerken faiz oranları ile birlikte ek masrafları da inceleyerek karar vermesi önerilir.

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