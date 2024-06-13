Bayram öncesi 8 bankada deprem. Vatandaşın cebi fena yanacak

QNB, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING ve 4 banka daha tüketici kredisi faiz oranlarını güncelledi.
25 bin lira kredi çeken bir vatandaşın 36 ay vade ile ödemelerinde aylık tutarlar da değişti.
İşte bankaların bayram ihtiyaç kredisi faiz oranları:
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: yüzde 3,89
Aylık Taksit tutarı: Bin 521 lira
Toplam Ödeme tutarı: 54.933,59 lira
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: yüzde 3,94
Aylık Taksit tutarı: Bin 534 lira
Toplam Ödeme tutarı: 55 bin 389 lira
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: yüzde 4,02
Aylık Taksit tutarı: Bin 554 lira
Toplam Ödeme tutarı: 56 bin 123 lira
Enpara.com İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: yüzde 4,09
Aylık Taksit tutarı: 1.572,89 TL
Toplam Ödeme tutarı: 56.624,04 lira
CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ
Aylık Taksit tutarı: 1.572,89 lira
Toplam Ödeme tutarı: 56.767,79 lira
İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: yüzde 4,15
Aylık Taksit tutarı: 1.588,31 lira
Toplam Ödeme tutarı: 57.322,91 lira
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: yüzde 4,84
Aylık Taksit tutarı: 1.769,74 lira
Toplam Ödeme tutarı: 63.854,39 lira
YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: yüzde yüzde 5,49
Aylık Taksit tutarı: 1.947,01 lira
Toplam Ödeme tutarı: 70 bin 236 lira
BANKALARDAN KREDİ NASIL ÇEKİLİR?
Bankalar ihtiyaç kredisi adı altında ev içi gereksinimleri, tatil, eğitim, sağlık masrafları gibi başlıklarla vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunarak belli faiz oranları ile kredi kullandırabilir.
Bankalar müşterilerine kredi kullandırmadan önce düzenli gelir belgesi, maaş bordrosu, serbest çalışanlardan vergi ödeme bilgilerini isteyebilir. Kredi notunuzu kontrol edebilir.
Kredi alacak vatandaşların ise banka seçerken faiz oranları ile birlikte ek masrafları da inceleyerek karar vermesi önerilir.