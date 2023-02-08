Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar depremzedeler için taşın altına elini koydu. Acil ihtiyaç malzemesi taşıyan TIR'lar yola çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem 10 kentte yıkıma neden oldu. Deprem bölgesinde çok sayıda vatandaş evsiz kaldı. Deprem bölgesi 10 ilde birçok ihtiyaç var. Türkiye depremzedeler için ayağa kalktı.

Toplumsal olaylara karşı gösterdiği duyarlılıkla bilinen ünlü sanatçı Ebru Yaşar Gülseven de depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Yaşar, deprem bölgesi için acil ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı TIR’lar hazırlattı ve AFAD ekiplerine teslim edilmek üzere yola çıkardı.

Yardımsever kimliğiyla takdir toplayan Ebru Yaşar, “Gün birlik ve beraberlik günü... Az ya da çok demeden eminim ki, herkes üzerine düşeni yapacaktır.Ben de 3 ayrı şehre; Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a acil ihtiyaçları gönderdim. TIR’larımızdaki malzemeler AFAD’a teslim edilmek üzere yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbimiz kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızla beraber” dedi.