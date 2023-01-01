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Sapanca'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yeni yılda Sapanca'da sevenleriyle buluştu. Ebru Yaşar sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:05
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Ebru Yaşar Sapanca'da yılbaşında sahne aldı

Sapanca'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
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Türk müziğinin sevilen ve güçlü sesi Ebru Yaşar, yılbaşında Sapanca Elite World Hotel’de sahne aldı.

Ünlü müzisyen sevenleriyle buluşurken yoğun ilgiyle karşılandı. 

Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Yaşar, en sevilen şarkılarını Türkiye’nin dört bir tarafından gelen hayranları için seslendirirken izleyicilerine  unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Yeni yıl konserini izlemeye gelenler arasında Beşiktaşlı milli yıldızlar Tayyib Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu ve Kerem Atakan Kesgin’de vardı.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar güçlü sesiyle şarkıları seslendirdikten sonra geri sayım yapıldı. Geri sayım sonrası Ebru Yaşar yeni yılın huzur, mutluluk, sağlık, aşk ve para getirmesini diledi.

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