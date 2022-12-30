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Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti

Gaziantep'te 2 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Ali Topallar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:42
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Bayrampaşa'da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti

Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
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Gaziantep Barak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Topallar (23) 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, F.K., A.C.Ş ve M.E.K.’yi şüpheli olarak tespit etti. F.K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş’nin ise 'Yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

A.C.Ş. yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki metruk bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini söyledi. A.C.Ş.’nin yer göstermesiyle bağ evinin bahçesinde kazı yapıldı. Kazıda kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yapılan incelemede kemiklerin Mehmet Ali Topallar’a ait olduğu belirlendi.

Olayın diğer şüphelisi M.E.K. de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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