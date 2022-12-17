Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afrikalı liderlere yaptığı ‘fakir’ esprisi gündem oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Beyaz Saray'da çarşamba günü düzenlenen resepsiyonda Afrikalı liderleri ağırlayan Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu zirve için Washington'a gelmenizden memnuniyet duyuyorum. Beni davet ettiğinizde bazılarınıza ‘Ne istediğinize dikkat edin çünkü çıkıp gelebilirim' demiştim. Fakir akrabalar daima gelir. Zenginlerse uğramaz. Fakir olan gelip yemeğinizi yer ve kalması gerekenden daha uzun süre kalır. Her birinizi ülkelerinizde ziyaret etmeye can atıyorum."

Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde işçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 80 yaşındaki lider, kendisini sık sık "orta sınıfın temsilcisi" gibi lanse ediyor.

Biden, Afrika ülkelerine düzenleyeceği olası ziyarette kendisine eşi Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de eşlik edeceğini belirtti.

Ziyaret için tarih vermeyen lider, ekibinde Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power ve ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın da yer alacağını söyledi.

ABD Başkanı, bu kişileri saydıktan sonra başka bir espri daha yaptı. Biden, "Onları geri göndereceğinize söz verin. Onlara ihtiyacım var. Hepsi gitmek istiyor ama dönemeyeceklerinden endişeleniyorum" dedi.

Biden, ikili ilişkileri geliştirmek istediğini de söyleyerek Afrika ülkelerine gelecek üç yılda 55 milyar dolar yardım yapmayı planladıklarını belirtti.

ABD lideri, Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak katılması çağrısı da yaptı.

13-15 Aralık'ta yapılan etkinliklerle Biden yönetimi, eski Başkan Barack Obama'nın 2014'te ilkini gerçekleştirdiği ABD-Afrika Liderleri Zirvesi'nin ikincisini 8 yıl aradan sonra düzenlemiş oldu.