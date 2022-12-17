17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim

Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afrikalı liderlere yaptığı espri gündem oldu. Biden, "Beni davet ettiğinizde bazılarınıza ‘Ne istediğinize dikkat edin çünkü çıkıp gelebilirim' demiştim. Fakir akrabalar gelip yemeğinizi yer ve kalması gerekenden daha uzun süre kalır. Her birinizi ülkelerinizde ziyaret etmeye can atıyorum" dedi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 05:38
Takip Et

Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim

Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
+
Aa
-

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afrikalı liderlere yaptığı ‘fakir’ esprisi gündem oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Beyaz Saray'da çarşamba günü düzenlenen resepsiyonda Afrikalı liderleri ağırlayan Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu zirve için Washington'a gelmenizden memnuniyet duyuyorum. Beni davet ettiğinizde bazılarınıza ‘Ne istediğinize dikkat edin çünkü çıkıp gelebilirim' demiştim. Fakir akrabalar daima gelir. Zenginlerse uğramaz. Fakir olan gelip yemeğinizi yer ve kalması gerekenden daha uzun süre kalır. Her birinizi ülkelerinizde ziyaret etmeye can atıyorum."

Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde işçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 80 yaşındaki lider, kendisini sık sık "orta sınıfın temsilcisi" gibi lanse ediyor.

Biden, Afrika ülkelerine düzenleyeceği olası ziyarette kendisine eşi Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de eşlik edeceğini belirtti.

Ziyaret için tarih vermeyen lider, ekibinde Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power ve ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın da yer alacağını söyledi.

ABD Başkanı, bu kişileri saydıktan sonra başka bir espri daha yaptı. Biden, "Onları geri göndereceğinize söz verin. Onlara ihtiyacım var. Hepsi gitmek istiyor ama dönemeyeceklerinden endişeleniyorum" dedi.

Biden, ikili ilişkileri geliştirmek istediğini de söyleyerek Afrika ülkelerine gelecek üç yılda 55 milyar dolar yardım yapmayı planladıklarını belirtti.

ABD lideri, Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak katılması çağrısı da yaptı.

13-15 Aralık'ta yapılan etkinliklerle Biden yönetimi, eski Başkan Barack Obama'nın 2014'te ilkini gerçekleştirdiği ABD-Afrika Liderleri Zirvesi'nin ikincisini 8 yıl aradan sonra düzenlemiş oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
4
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
5
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Ankara’da sis etkili oldu
﻿Ankara’da sis etkili oldu
﻿Ankara’da sis etkili oldu
﻿2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
﻿2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
﻿2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
﻿Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
﻿Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
﻿Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
﻿Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi
﻿Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi
﻿Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.