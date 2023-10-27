BBC çalışanları tuvaletlerde ağlıyor. Sesleri herkes duyuyor

The Times gazetesi, BBC’nin İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara yaklaşımı nedeniyle BBC çalışanlarının rahatsız oldukları için ağladıklarını ve işten izin aldıklarını iddia etti.

BBC çalışanları tuvaletlerde ağlıyor. Sesleri herkes duyuyor

The Times gazetesinin haberine göre, kurumun "BBC'nin İsraillilerin hayatlarını Filistinlilerin hayatlarından daha değerli gördüğü" yönünde düşünceleri olduğu düşünülmesi kendi çalışanlarının endişelenmesine neden oldu. Çalışanlar, bu hafta üst düzey editöryal yetkililerle yapılan toplantıda bu endişeyi dile getirdi, ayrıca bu konuda endişelere yer verilen e-posta BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye gönderildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yahudi, Filistinli ve Arap toplumlarından çalışanlarıyla toplantılar düzenleyerek endişelerini dinledi.

"BİNADAKİ PEK ÇOK KİŞİNİN RUH HALİ, HABERLERİ DOĞRU ŞEKİLDE VERMEDİĞİMİZ YÖNÜNDE"

The Times gazetesine konuşan kaynak da konuya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

Hamas'ın yaptığı korkunç bir şeydi ve kimse Hamas'ın eylemlerini mazur görmüyor, ancak binadaki pek çok kişinin ruh hali, haberleri doğru şekilde vermediğimiz yönünde. Çalışanlar tuvaletlerde ağlıyor ve serbest çalışanlar yaşanan sıkıntı nedeniyle işe gelmeyerek kazançlarından fedakarlık ediyor. Pek çok insan derin rahatsızlık duyuyor.

BBC'nin Beyrut muhabirlerinden Rami Ruhayem de işverenini, İsraillilerin yaşamına Filistinlilerden daha fazla değer vermekle suçlayarak, BBC muhabirlerinin, röportajlarda İsrailli yetkililere sıklıkla yumuşak davrandıklarını ve "eylemlerini haklı çıkarmak için onlara geniş yayın süresi" tanıdıklarını söyledi.

Ruhayem, savaşa yol açan olayların "doğru, dengeli, adil ve gerçekçi şekilde yansıtılması" çağrısında bulundu.

Rami Ruhayem'in, BBC Genel Müdürü Davie'ye gönderdiği ve BBC News uluslararası çalışanlarıyla da paylaşılan e-postada da şu ifadeleri kullandı:

'Katliam', 'kıyım' ve 'vahşet' gibi kelimeler, Hamas'ın eylemlerine atıfta bulunurken belirgin şekilde kullanılıyor ancak İsrail'in eylemlerine atıfta bulunulurken neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu durum BBC'nin kışkırtma, insanlıktan çıkarma ve savaş propagandasında olası suç ortaklığı sorusunu gündeme getirmiyor mu?

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