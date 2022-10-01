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Yazıcoğlu'nun oğlu Kılıçdaroğlu'na dün dosya verdi. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin sır kayıtlarını deşifre ettiği için BBP'den istifa ettirilen Ali Karahasanoğlu'ndan üç önemli açıklama

BBP’den MYK Üyesi iken partisinden istifa eden Ali Karahasanoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu kabul etmesiyle ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:30
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Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin sır kayıtlarını deşifre ettiği için BBP'den istifa ettirilen Ali Karahasanoğlu'ndan üç önemli açıklama. Yazıcoğlu'nun oğlu Kılıçdaroğlu'na dün dosya verdi

Yazıcoğlu'nun oğlu Kılıçdaroğlu'na dün dosya verdi. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin sır kayıtlarını deşifre ettiği için BBP'den istifa ettirilen Ali Karahasanoğlu'ndan üç önemli açıklama
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Yeniçağ’a yaptığı açıklamalar sonrasında partisi tarafından disipline sevk edilmiş ve sonrasında BBP MYK Üyesi Ali Karahasanoğlu partisinden istifa etmişti.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP merhum kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu kabul etmişti.

Bu ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu paylaşımları yapmıştı:

“Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.”

BBP MYK Üyesi iken partisinden istifa eden Ali Karahasanoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

1)- Sn. Furkan Yazıcıoğlu’nun CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edip suikast dosyasının çözümüne katkı sağlayacak dosya sunması bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamayan süreçle alakalı olumlu bir gelişmedir. #Kemalkılıçdaroğlu #MuhsinYazıcıoğlu

2)- Suikastin olduğu günden bu yana bu olayı her mecrada seslendiren Sn. Kılıçdaroğlu’na ve nefis yapmadan babasının davasının peşine düşen Sn. Furkan Yazıcıoğlu’na teşekkür ediyorum.

3)- Muhsin Yazıcıoğlu denilince kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı bileşenlerini de en hafif tabirle kınıyorum.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur ile Deli Çavuş hesaplarından Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekken hayatını kaybeden polis memuru Erol Yıldız’ın ölmeden önce aradığını iddia ettiği BBP MYK Üyesi Ali Karahasanoğlu Yeniçağ’a konuşmuştu. Bu açıklamalar sonrasında Ali Karahasanoğlu partisi tarafından disipline sev edilmişti. Karahasanoğlu partisinden istifa etmişti.

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