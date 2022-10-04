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Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim

Geçim sıkıntısı 7'den 70'e milyonlarca vatandaşı hem maddi hem manevi olarak yıpratmaya devam ederken, sokak röportajında konuşan yaşlı bir kadının isyanı yürekleri dağladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 23:44
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"240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim" Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek!

Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
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Kanal Dünya adlı YouTube kanalının sokak röportajında dikkat çeken anlar yaşandı.

El örgüsü yapıp satarak geçinmeye çalıştığını söyleyen yaşlı bir kadın, elektrik faturası ve peş peşe gelen zamlara isyan etti.

Röportajda konuşan yaşlı kadın, konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarına ise hakim olamadı.

Geçim derdi yüzünden intihar etmeyi dahi düşündüğünü söyleyen yaşlı kadının o sözleri yürekleri yaraladı.

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