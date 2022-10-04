Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim

Kanal Dünya adlı YouTube kanalının sokak röportajında dikkat çeken anlar yaşandı.

El örgüsü yapıp satarak geçinmeye çalıştığını söyleyen yaşlı bir kadın, elektrik faturası ve peş peşe gelen zamlara isyan etti.

Röportajda konuşan yaşlı kadın, konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarına ise hakim olamadı.

Geçim derdi yüzünden intihar etmeyi dahi düşündüğünü söyleyen yaşlı kadının o sözleri yürekleri yaraladı.