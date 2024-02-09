Sigara içen hamileler bebeklerini böyle hayati tehlikeye atıyorlar

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Sigara Bırakma Günü'nde yaptığı açıklamada, “Hamilelikte sigara içmek, bebeğin solunum hareketlerini azaltırken, kalp ritimlerini yükseltir” diye uyardı.

9 Şubat Sigara Bırakma Günü nedeniyle konuşan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Sarıkaya, sigara içen hamilelerin bebeğine nasıl zarar verdiklerini anlattı. Hamilelikte sigara içmenin bebeğin sağlığını bozduğunu söyleyen Sarıkaya, hamilelikte sigara içmenin, bebeğin solunum hareketlerini azaltırken, kalp ritimlerini yükselttiğini belirtti.

Dr. Sarıkaya, hamilelikte sigara içmenin bebeğin sağlığına zararlı olduğunu vurgulayarak, “Hamilelikte sigara içmek, bebeğin solunum hareketlerini azaltırken, kalp ritimlerini yükseltir. Ayrıca anne sağlığını da olumsuz etkiler ve bebeğiniz doğduktan sonra da sağlığını tehlikeye atar. Ülkemizde de dünyada da en çok kullanılan bağımlılık yapan madde tütün ürünleridir. Tütün ürünleri, önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında en başta gelir. Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir ve doğumdan önce başlayıp, insan yaşamının her aşamasında ölüme kadar giden birçok sağlık problemine neden olur. Tütünle mücadelede elde edilen başarı sayesinde kanserler başta olmak üzere birçok kronik hastalık ve yaşam kaybı önlenebilir, tedavi giderleri azalır, iş gücü kayıpları engellenir ve ekonomik faydalar sağlanır” dedi.