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  • Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlilik hazırlığı yapıyor. Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu

Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlilik hazırlığı yapıyor. Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu

İki yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Funda Eryiğit ve ünlü yönetmen Berkun Oya’nın düğünüyle ilgili detayları ve bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:03
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Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu! Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlilik hazırlığı yapıyor

Funda Eryiğit ve Berkun Oya evlilik hazırlığı yapıyor. Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu
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İki yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya, düğün hazırlıkları yaparken aldıkları bebek haberiyle mutlulukları ikiye katlanmıştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ Funda Eryiğit ve Berkun Oya’nın düğünüyle ilgili detayları ve bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. İşte Üstündağ'ın o yazısının detayları... İki yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya’nın anne-baba olacağını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. İkili, düğün hazırlıkları yaparken Eryiğit’in hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçmuştu. Şimdi hem bebeklerinin cinsiyetini hem de düğünle ilgili detayları öğrendim.

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Çift, sadece yakın dostlarının katılacağı aile arasında küçük bir törenle dünyaevine girecekmiş. Ev planları da minik bebeklerinin sürpriziyle biraz değişmiş. Galata’da oturan çift, büyüyecek aileleri için Beykoz’dan bahçeli, daha büyük bir ev almış. Şimdilerde tadilatta olan evin dekorasyonu biter bitmez önce taşınmayı, sonra da nikâh masasına oturmayı planlıyorlarmış. Bu arada unutmadan söyleyeyim; Funda Eryiğit-Berkun Oya çiftinin bebeklerinin cinsiyeti erkekmiş.
 

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