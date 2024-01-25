30-10-8. Alperen Şengün yetmedi

Tayyip Salih Yılmaz
30-10-8. Alperen Şengün yetmedi
NBA'de normal sezon heyecanı, dün gece oynanan sekiz maçla sürdü. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün performansı dikkat çekti.

Detroit Pistons, Charlotte Hornets'i kendi sahasında 113-106 yendi.

Bojan Bogdanovic 34 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Pistons'a galibiyeti getirdi. Alec Burks yedekten gelerek 15 sayı attı.

Çaylak forvet Brandon Miller 23 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle Hornets'in en skoreri oldu. Son üç maçı ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçıran Nick Richards, 21 sayı ve 10 ribaundla döndü.

TIMBERWOLVES 118-107 WIZARDS

Minnesota Timberwolves, Washington Wizards'ı deplasmanda 118-107 mağlup etti.

Anthony Edwards 38 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla Timberwolves'un yıldızı oldu. Karl-Anthony Towns 27 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynadı. Rudy Gobert 19 sayı, 16 ribaund ve 4 blokla katkı verdi.

Deni Avdija 24 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle Wizards'ın en etkili ismi oldu. Kyle Kuzma 17 sayı, 14 ribaund, 8 asist ve 1 blokla oynadı. Marvin Bagley 17 sayı, 15 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.

GRIZZLIES 105-96 HEAT

Memphis Grizzlies, Miami Heat'i deplasmanda 105-96 yendi.

Vince Williams Jr., Grizzlies'e 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla öncülük etti. GG Jackson 17 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı. Jaren Jackson ve Scottie Pippen Jr. da 15'er sayı ve 6'şar ribaundla oynadılar.

Heat'te Tyler Herro, 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı. Bam Adebayo 15 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 6 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Jimmy Butler ve Caleb Martin de 15'er sayı attı.

ALPEREN'İN TAKIMI KAYBETTİ

Portland Trail Blazers, Toyota Center'da Houston Rockets'ı uzatmada 137-131 mağlup etti.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Rockets'a 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Jalen Green 29 sayı, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

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