Bedeni zıpkın gibi yapıyor. İşte o besinler…

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Bedeni zıpkın gibi yapıyor. İşte o besinler…
İnsanların kendilerini çok yorgun ve bitkin hissetmesinin çağımızın sorunu olduğu biliniyor. Enerji verilecek bazı besinlerin listesi ortaya çıktı.

Bazen gün boyu insanların kendilerini çok yorgun ve bitkin hissettiğiniz biliniyor. Bu durumlarda size enerji verecek bazı besinlerin olduğu ortaya çıktı.

İşte bunlardan bazıları…

Sabah kalktığınızda yataktan çıkmak istemiyorsunuz. İşe gitmek için motivasyonunuz yok. Böyle zamanlarda aşağıdaki besinlerden birini yiyerek kendinize gelin.

İşte o beş besin maddesi:

HİNDİSTAN CEVİZİ

Hindistan cevizi çok yüksek kalorili bir besindir. Protein, lif ve yağ içerir. Bu sayede uzun süre acıkmazsınız ve enerjiniz artar.

KURU ÜZÜM

Kuru üzüm doğal bir şeker kaynağıdır. Her gün kuru üzüm yediğinizde yemekten sonra kan şekeriniz ve tansiyonunuz dengelenir.

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı düşük kalorili ve az yağlı bir çerezdir. Lif ve protein bakımından zengindir. Günde 40 gram antep fıstığı yemek kalp sağlığınızı korur.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata kim sevmez ki? Bitter çikolata tansiyonunuzu düşürür ve kolesterolünüzü iyileştirir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı sağlıklı bir yağdır. Tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar içerir. Ayrıca, A ve D vitaminlerinin vücudunuzda emilmesine yardımcı olur.

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