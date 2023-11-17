Hayat dolu, neşeli, kültürlü asil ve bir o kadar da yardımseverdir mahallemizin Behice ablası. Sosyal medyada aktif, çevresiyle ilişkileri hep taze hatırı sayılır bir kişilik. Onun mücadele ruhuna bayılıyorum. Yalnız başına yaşar, gururlu ve onurludur. Aslında yalnız derken biraz ayıp oldu. Uyuz adında bir kedisi var. Onun için bir evlat gibidir uyuz kedicik. Sokakta bulduğunda sürekli kaşınan kedicik meğerse uyuz olmuş. Veterinere götürmüş, bakımını ve tedavisini yapmış sevimli patinin. O günden sonra ismi uyuz olarak kaldı sevimli patinin.

Engellilere nefes olmak…

Yaşına rağmen dinç ve dinamik biridir Behice Ablamız. Ayrıca tek böbrekle yaşamasına rağmen her işini kendi görür. Bu arada çay tiryakisi ve ağzından da hiç sigarası düşmüyor. Beni en çok etkileyen ise engellilere kapak toplaması oldu. Kapak konusunda birçok esnaf kendisine destek veriyor. Behice abla hiç üşenmeden, her hafta biriken kapakları toplayıp evde çuvallara dolduruyor. Beli bir kiloya ulaştığında ise engellilere araba alınsın diye bağış yapıyor. Şimdiye kadar birkaç engelliye nefes olmuş ve nefes olmaya da devam ediyor. Sağlık sorunları olmasına rağmen hiç pes etmiyor. Anlamlı ve hayırlı bir iş yapıyor. Engellileri anlamak için engelli olmak gerekmiyor, önemli olan duyarlı olabilmek ve farkındalık yaratmaktır. Behice ablamız, yıllardır yaz, kış hiç pes etmeden bu anlamlı mücadelesini sürdürüyor. Onun o güzel yüreğinden öpüyorum.

Eskiyi hep anlatırlar ya, mahalle sakinlerinin imece usulüyle birbirlerine nasıl yardım ettiklerini, saygı ve sevginin nasıl yaygın olduğunu, örf-adet ve geleneklere hep birlikte sahip çıkmanın güzelliklerini... Neredeyse selamlaşmayı bile kestiğimiz son zamanlarda böylesine nadide insanların olması, mahalle ve çevre için büyük bir motivasyon kaynağı.

Hey gidi gençlik hey…

Bazen dalıp dalıp gidiyor gençliğine. Hemen ah! gençlik ah! deyiveriyor. Gençlik anılarından bahsederken asaletini hiç bozmuyor. Kıbrıs’taki işyeri ve anılarını anlatırken gözlerinin içi parlıyor. Hemen bir sigara yakar derin bir nefes çektikten sonra başlıyor anlatmaya. Anlattıkça geçmişe uzun bir yolculuk yapmaya başlıyor. Film şeridi gibi gözlerinin önünden akıp gidiyor adeta. O anlattıkça hiç usanmadan dinlemek istiyor insan. Gençliğinde çok güzel, havalı ve modern iş kadınıymış. Yaşına rağmen hâlâ güzel ve alımlı. Yedinden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmuş. Mahallemizin güzel yürekli Behice ablası.