“Savaş” ismi bile ne kadar soğuk ve korkunç. Nasıl bir barbarlıktır nasıl bir doyumsuzluktur aklım almıyor. Yaşadığınız topraklar neyinize yetmiyor. Bu koca evrende herkese yetecek kadar yer var ille de birilerini öldürmek gerekmiyor. Zalimler dünyaya kendini kanıtlamak için kanla beslenir daha çok toprak daha çok para ve dünyanın merkezinde ben olma fikri. Topraklarını genişletmek için yüzlerce çocuk öldürüldü. Barış çığlıkları her zamanki gibi yine çok cılız çıkarken yine olan masum insanlara oldu.

Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın din, renk ve dilin ne önemi var ölenler çocuk. Çocuklar ölmesin onlar daha masum tek eğlenceleri oyun. Yüreğimiz yanıyor ve haberleri bile izlemek istemiyoruz. Bombaların altında hala yaşayan çocukların psikolojisini düşündükçe çıldırıyorum. Ya öldürülen çocuklar onların yaşamaya hakkı yok muydu? Hayatın baharında koparıp aldı lanet olasıca medeniyetten uzak ilkel beyinli barbarlar…

Hayallerimi çaldınız…

Ben çocuğum bu dünyaya yaşamaya geldim bombalarınızla ölmek için değil. Hayallerim vardı neden yarım bıraktınız. Ne hakkınız vardı nefesimi kesmeye. Arkadaşlarımla doya doya oynayamadım, bebeklerimle artık oynamayacağım, saçlarıma rengarenk tokalar takmayacağım, en sevdiğimi kıyafetlerimi giyemeyeceğim artık, arkadaşlarımla top oynamayacağım, sokaklarda özgürce koşmayacağım, okula gitmeyeceğim, anneme bir daha sarılmayacağım, babamla gökyüzüne uçurtma uçurtmayacağım, sevdiğim oyuncaklarımla bir daha oynamayacağım bunun hesabını nasıl vereceksiniz. Ben de büyümek isterdim okuyacaktım belki bir öğretmen ya da barış elçisi olacaktım. Öğrencilerime iyi bir insan olmayı ve barışı aşılardım. Ya da iyi bir lider olacaktım dünyaya barış getirmek için çabalardım. Bombalarınızla hayallerimizi çaldınız bizi bu hayattan kopardınız. Savaştan yana olanlar, barışı istemeyenler, taraf tutanlar dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın hakkımızı helal etmiyoruz.

Geleceğimizin teminatları

Atatürk’ün çocuk sevgisini tüm dünya biliyor. Ne demişti sevgili Atam, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

Maalesef insanlık görevini kimse yerine getirmiyor, yarının büyüğü, geleceğin teminatı ve yaşama sevincimiz olan çocuklar zalimler tarafından bombalar yağdırılarak yok ediliyor ve en acı tarafı ise dünya izliyor.

Yüzyıldır komşularımızla barış içinde yaşamamızı teminat altına alan kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle bitirmek istiyorum.

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh”