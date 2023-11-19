Zihniniz risk altında

Fazla iyimser, nezaketli ve saygılı olmak günümüzde pek popüler sayılmıyor. Hata böyle düşünceler içerisinde olan insanlar, çoğu zaman yalnızlık hissine kapılarak kendini sorgular. Beyin fırtınası başlıyor gereksiz ve olumsuz düşünceler sarmalının içinden çoğu zaman çıkılamıyor…

Diğer taraftan vurdumduymaz, işgüzar, dedikodu üreten ve yalanla beslenenler galiba daha popüler sayılıyorlar günümüzde. Sosyal medyada dikkatinizi çekmiştir yalan söyleyen, küfür eden, saygısız davranan, bel altı konuşan ve hatta meydan okuyanlar daha çok rağbet görüyor. Üstelik binlerce kişi takip ediyor böylesine gereksiz şahısları… Sevgi desen kandırmaca, aşk desen aparetif yemek gibi anında tüketiliyor. Günlük sevgili moda artık hatta öyle bir tane sevgiliyle de yetinilmiyor ha. Üstelik utanmadan bir de hava atmaları yok mu? Abi benim beş tane manitam var derken hemen diğeri atılır, o da bir şey mi kanka bende yedi tane var … Sanki marifetmiş gibi balandıra balandıra toplumun içinde rahatlıkla söyleyenlere ne denmeli. Dünya umurlarında değil, gereksiz sorunlarla zihinlerini meşgul etmiyorlar. Neden etsinler ki, onların yerine yeterince yoranlar dururken…

Gözünüzün önünde cereyan eden onlarca olumsuz, seviyesiz düşünenlere karşı, olumlu, yapıcı, medeni ve daima iyi şeyler düşünenler için bir kabus gibidir bütün bunlar. İster istemez zihinlerinde sorgulamaya başlıyorlar. Nereye gidiyor bu toplum, nedir bu düştüğümüz haller ve akabinde içinden çıkılamayacak olumsuz düşünceler sarmalının içinde kaybolup giderler. Evet kafa yoranlar, çevresine ve topluma fazla duyarlı olan kişiler maalesef risk altındasınız. Çünkü olumlu düşünceler yerine sürekli olumsuz ve mutsuz senaryolarla beyninizi fazlasıyla yoruyorsunuz. Zihninizi fazlasıyla yorduğunuzda ise stres ve gerginlikler başlıyor. Eee haliyle stres sağlığın bir numaralı düşmanı. Demek ki fazla iyi niyet ve nezaket günümüz şartlarında pek kabul görmüyor. Haliyle çok kafa yormak beynimizi yorduğuna göre beden sağlığımızı da bozuyor. Çok duyarlı olmaktansa kararlı duyarlılık tam kıvamında olur. Dolayısıyla değere karşı değer, saygıya karşı saygı, sevgiye karşı sevgi en anlamlısı olur diye düşünüyorum.