Bekir Ağırdır açıkladı: Sinan Oğan'a oy verenler ikinci turda kimi tercih edecek?

Konda’nın yöneticisi Bekir Ağırdır, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bekir Ağırdır açıkladı: Sinan Oğan'a oy verenler ikinci turda kimi tercih edecek?

KONDA Araştırma şirketinin yöneticisi Bekir Ağırdır, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Gazete Oksijen’den İlke Gürsoy’a konuşan Ağırdır, Sinan Oğan'a oy verenlerin ikinci turdaki tercihleriyle ilgili "Bu insanların bir kısmı Erdoğan’a, bir kısmı muhalefete geçecektir. Sinan Bey’in 'Ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değildir hikâye" diye konuştu.

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"Seçim bitmedi, sürüyor. Kimse bunun farkında değil gibi" diyen Ağırdır, “Kemal Bey’e destek vermesi muhalif seçmende duygu tetikleyici unsurlardan biri olur, umudu diriltir. Vermezse moral bozukluğu sürer. Oy bakımından ise Sinan Oğan’a oy veren 2 milyon 800 bin oyun tümü Kemal Bey’e ya da Tayyip Erdoğan’a gitmez çünkü o oylar tek başına milliyetçilik üzerinden açıklanamaz. O bir kızgınlık, iki tarafa da yönelik. Bu insanların bir kısmı Erdoğan’a, bir kısmı muhalefete geçecektir. Sinan Bey’in 'Ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değildir hikâye” ifadelerini kullandı.

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BEKİR AĞIRDIR KİMDİR?

Bekir Ağırdır, 1956'da Denizli'de doğdu.

1979 yılında ODTÜ İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin işletme bölümünden mezun olan Bekir Ağırdır, çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı ve 2003 ile 2005 yılları arasında Tarih Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptı.

Bekir Ağırdır 2005 yılında göreve başladığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde genel müdürlük görevini yürütmektedir.

Demokratik Cumhuriyet Programı'nın kurucu üyelerinden biri olan Bekir Ağırdır, TESEV başkan yardımcılığı ile TESEV ve TÜSES vakıflarının yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

Bekir Ağırdır, Oksijen ve T24 internet gazetelerinde yazmakta ve Türkiye'deki siyasî iklim ve toplumsal değişimler üzerine gerçekleşen yayınlarda yorumcu olarak yer almaktadır.

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