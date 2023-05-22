Sinan Oğan İsmail Saymaz’a konuştu: Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil

Seçimin ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan’dan dikkat çeken mesajlar geldi. Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile aynı düşünmek zorunda olmadığını belirterek, kararlarının farklı olabileceğini söyledi.

Sinan Oğan İsmail Saymaz’a konuştu: Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceğini yarın açıklayacak Sinan Oğan ile ATA İttifakı arasında ayrışma olduğu kulislere yansımıştı. Ayrıca kulislerde Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceği belirtiliyor. İkinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz Oğan’ın kendilerine haber vermeden Erdoğan ile görüştüğünü söylemişti.

“KARARIMIZ AYNI OLMAK ZORUNDA DEĞİL”

İlk turda aldığı yüzde 5,17 oy alan Oğan, yaptığı son açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile farklı düşündüklerini reddetmedi. Oğan, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada Aralarında sıkıntı olmadığını belirterek, “Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da…… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil” dedi.

“AYNI DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Oğan, aynı düşünmek zorunda olmadığını vurgulayarak “Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU OĞAN’A TEKLİFTE BULUNDU MU?

Sinan Oğan, İsmail Saymaz’ın “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmelerde size bir teklifte bulunuldu mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“İkisine de ‘Sizden şunu istiyorum' diye bir teklifle gitmedim. İlkeler bazında konuştum. Dolayısıyla, anlaşacağım ve destekleyeceğim tarafla ilgili ilkeler bazında karar vereceğim. Asla ‘Şunu aldık, şunu verin' olmayacak. Beni birçok şeyle suçluyorlar. Benim öyle bir talebim ve niyetim yok.”

Öte yandan Oğan, kendisinin ya da Özdağ’ın kimi destekleyecekleri konusunda kesinleşmiş bir kararının olmadığını sözlerine ekledi.

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