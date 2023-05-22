Sinan Oğan soyadının yanlış yazıldığını görünce programda tansiyon yükseldi

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan Sinan Oğan, soyadının yanlış yazılmasına çok sinirlendi. "Hakaret edici ifade kullanıyorsunuz" diyen Oğan'ın videosu gündem oldu.

Sinan Oğan soyadının yanlış yazıldığını görünce programda tansiyon yükseldi

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarından olan Sinan Oğan, katıldığı YouTube programında soyadının yanlış yazılmasına tepki gösterdi.

Gürses'in YouTube'da yaptığı programa yaklaşık bir ay önce ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan konuk oldu.

Program sırasında Oğan'ın soyadı yanlış yazılınca ikili arasında bir gerginlik yaşandı.

Oğan, "Öncelikle soyadımı doğru yazın. Hakaret edici ifade kullanıyorsunuz" diyerek özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Gürses ise editör arkadaşın hata yapmış olabileceğini kasti bir şey olmadığını ifade ederek özür diledi.

Bir ay önce yayınlanan programın bu kısmı sosyal medyada yeni gündem oldu.

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Twitter'dan açıklama yapan Gürses, "Bir çekimdeyim şimdi gördüm. Sn @DrSinanOgan’la haftalar önce yaptığımız bir yayını kesip paylaşmaya başlamışlar.

Açıkçası benim için çoktan geride kalmış bir konu, Sinan Beyle aramda en ufak bir sorun yok, kendisine yapılan hakaretlere asla katılmıyorum. Kayda geçsin lütfen." dedi.

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