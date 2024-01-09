Beklediği paradan ümidini kesen Mehmet Şimşek son kararını açıkladı

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Beklediği paradan ümidini kesen Mehmet Şimşek son kararını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek’in beklediği paralardan ümidini kesmesi sonrası son kararı ortaya çıktı. Şimşek, ABD’de yapılacak yatırımcı günlerine katılmayacak.

Merkez Bankası 11 Ocak günü ABD’nin New York kentinde yatırımcı günleri düzenleyecek. Söz konusu etkinlikte yer alacak ekonomi yönetimi katılımcılara Türkiye’deki enflasyon, para politikası ve piyasalar ile ilgili sunumlar yapacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre, toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK’İN SON KARARI ORTAYA ÇIKTI

ABD’de düzenlenecek yatırımcı günleri için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kararı ortaya çıktı. Şimşek, etkinlik için ABD’ye gitmeyecek. ABD kaynaklı yatırımlardan ümidini kestiği belirtilen Şimşek, yatırımcı günlerine internet üzerinden katılarak sunum yapacak.

Ankara’daki yoğun programı nedeniyle ABD’ye gitmeyeceği öğrenilen Bakan Şimşek "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak.

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