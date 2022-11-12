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  • Belçika'da haftada 3 gün tatil uygulaması başladı. Belçikalılar kesin bizi kıskanıyordur

Belçika'da haftada 3 gün tatil uygulaması başladı. Belçikalılar kesin bizi kıskanıyordur

Belçika’da tam zamanlı bir işte haftada beş gün yerine dört gün mesai yapabilmeye olanak sağlayan yeni düzenleme 20 Kasım’da başlıyor.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:52
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Belçikalılar kesin bizi kıskanıyordur. Belçika'da haftada 3 gün tatil uygulaması başladı

Belçika'da haftada 3 gün tatil uygulaması başladı. Belçikalılar kesin bizi kıskanıyordur
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Çalışanların maaşı ve sosyal hakları aynı kalacak ama beş günde yapmaları gereken işi dört güne sıkıştırabilecekler.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, federal hükümetin haziranda kabul ettiği yeni iş gücü anlaşması, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha iyi bir ‘iş-yaşam’ dengesi sağlamayı amaçlayan düzenleme, 20 Kasım’dan itibaren özel sektör çalışanlarına yeni bir hak tanıyor.

Kamu sektöründeki farklı çalışma koşulları nedeniyle uygulama daha çok özel sektördekileri kapsıyor.

Belçika’nın kamu yayıncısı VRT’ye göre, bilişim sektöründen metal ve gıda sektörüne kadar hemen hemen her kesimden çalışan düzenleme kapsamında yer alıyor.

İşveren zorlayamayacak
Haftada beş yerine dört gün mesai talebi çalışanların isteğine bağlı olacak. İşveren bu konuda zorlayamayacak.

Çalışanlar, dört günlük mesai talebi için yazılı başvuracak.

Talebi reddeden işveren, bunu yazılı olarak gerekçelendirerek, bir ay içinde çalışanı bilgilendirecek.

Maaş ve sosyal haklar aynı kalacak
Çalışanın talebi, işveren açısından olumsuz bir muameleye yol açmayacak ve işten çıkarılma veya sözleşme feshine neden olmayacak.

Çalışanların maaş ve sosyal hakları aynı kalırken, günlük yemek fişi sayısı ve yol parası değişebilecek.

Gönüllü fazla mesai hakkı
Çalışanlar, haftalık dört günlük çalışma döneminde gönüllü fazla mesaiye kalamayacak.

Çünkü hükümete göre, fazla mesai, iş ve özel hayat arasında daha iyi bir denge kurmayı hedefleyen uygulamanın amacına aykırı.

İzlanda’daki denemede "mutluluk arttı"
Bugüne kadarki en kapsamlı ‘haftada dört gün mesai’ denemesinden çıkan sonuçlar çok olumluydu. İzlanda’da çalışan nüfusun yüzde 1’inden fazlası maaşı kesilmeksizin haftalık mesai saatinin 35-36 saate düşürüldüğü pilot programa dahil edilmişti. 2015-2019 arasında yürütülen programa 2 bin 500’den fazla çalışan katılmıştı.

Denemeye göre verimlilik, mutluluk ve refah düzeyi olumlu gelişti. Algılanan stres, tükenmişlik sendromu ve sağlık-iş hayatı dengesinde iyileşme gözlemlendi.

Araştırmacılar deneme sonrası yapılan yeni sözleşmelerin bir sonucu olarak, İzlanda’dan çalışanların yüzde 86’sının mesai saatlerini azalttığını veya esnettiğini tahmin ediyor.
 

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Ahmet
12.11.2022 15:06
Haftanın 7 günü non stop çalışmak zorundayım  
 
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