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Bütçede 1,7 milyar euro buhar olunca ülkede kriz çıktı. Bakan istifa etti

Belçika’da geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan bütçe rakamları ile bu hafta açıklanan resmi veriler arasında 1.7 milyar euroluk fark meydana gelmesinin ardından Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker, gelen baskılar sonucu istifa etti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 20:26
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Belçika’da bütçe depremi: Bakan Eva De Bleeker istifa etti

Bütçede 1,7 milyar euro buhar olunca ülkede kriz çıktı. Bakan istifa etti
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Belçika bu hafta açıklanan ve geçtiğimiz ay Başbakan Alexander De Croo tarafından açıklanan rakamlardan farklı çıkan bütçeyi konuşuyor. 1.7 milyar euroluk bir farkla açıklanan yeni rakamlar sonrasında Belçika Federal Parlamentosunda hararetli tartışmalar yaşandı. Söz konusu farkı hükümetin beceriksizliği olarak yorumlayan muhalefete karşı Başbakan De Croo sebebin "teknik bir hata" sonucu oluştuğunu savundu. Hata sonrası üzerinde artan baskılara dayanamayan Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı De Bleeker ise görevinden istifa etti.

YENİ BÜTÇE BAKANI ALEXİA BERTRAND OLDU

Siyasi krizleri ve hükümetsiz en uzun süre kalan ülke rekorunu elinde bulunduran Belçika’da yaşanan bütçe depremi sonrasında gelen istifanın ardından hızlı bir atama gerçekleşti. Bu istifa ile boşalan bütçeden sorumlu devlet bakanlığı görevine Frankofon Liberal Parti Reform Hareketi (MR) partisinin Brüksel Parlamentosu grup başkanı Alexia Bertrand’ın getirildiği bildirildi. Öğleden sonra göreve getirilen genç bakan Alexia Bertrand’ın saat 16.40’da Belçika Kralı Philippe’in makamında yemin ederek göreve başladığı belirtildi.

AB KOMİSYONU AÇISINDAN DA SORUN OLACAK

Belçika’da bakan değişikliğine yol açan bütçe hatası Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile de arasında sorun çıkaracağı iddia ediliyor. AB Komisyonu ile üye ülkeler arasında yürütülen sıkı bütçe takibi açısından sorun teşkil edecek bu farkın AB nezdinde de açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Öte yandan mali yılın başlaması çok az bir süre kala yaşanan bu durumun, Belçika gibi kamu borcu yüksek olan bir ülkenin ekonomisine yapacağı etkiler ise bilinmiyor

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İSO
18.11.2022 21:25
Demokrasi olan ülkelerde öyle dir. Normalde de öyle dir.  
 
ACIK VERDİGINI KABUL EDİP İSTİFA ETMESİ GURURLU BIR BAKAN MIŞ
18.11.2022 20:35
GÜZEL KARAR GÜZEL İSTİFA.  
 
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