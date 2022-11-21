21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak

Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak

Belçika'da çalışanlara haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı veren uygulama bugün başladı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 20:08
Takip Et

Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak

Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
+
Aa
-

Belçika'da koalisyon hükümetini oluşturan partilerin çalışma hayatında reformla ilgili haziran ayında vardığı anlaşmadan sonra çıkarılan haftada 4 gün çalışmaya yönelik uygulama, bugün yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek.

Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.

İŞVERENİN REDDETME HAKKI BULUNUYOR

İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyor. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
2
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
3
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
6
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
7
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿İzmit'te şüpheli çanta alarmı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Uygulama başladı Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.