Belediye başkan adayından ilginç vaat. "Taziye yemekleri haramdır, kaldıracağım"

Van'da, bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan esnaf İdris Ahi, kamyonetin üzerine çıkarak yaklaşık çok sayıda vatandaşa hitap etti. Suyu ve halk otobüslerini ücretsiz yapacağını, gençlerin düğün masraflarını karşılayacağını söyleyen Ahi, taziye yemeklerini de kaldıracağını belirtti.

Van'da, bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan esnaf İdris Ahi'nin miting için polis, barikat kurup, ciddi önlemler aldı. Miting meydanına getirilen kamyonetin kasasına çıkarak halkı selamlayan Ahi, daha önce de 5 kez bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Konuşması sırasında sık sık 'ver coşkuyu' deyip açılan müzik eşliğinde konuşan Ahi, seçmenlerden oy istedi.

Seçim vaatlerini de sıralayan Ahi, "Ben buranın yerli patatesiyim. Yerli patates varken, niye yabancılar gelsin. 31 Mart'ta beni seçerseniz su faturaları üzerindeki icra işlemlerini kaldıracağım, suyu bedava yapacağım, belediye halk otobüslerin ücretsiz hizmetine sunacağım. Evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarını belediye bünyesinde karşılayacağım. Taziye yemekleri haramdır, taziye yemeklerinin kaldırılması için de takipçi olacağım. Benim Van için 81 projem var. Hepsini hayata geçireceğim" dedi.