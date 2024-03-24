Candaş Tolga Işık isyan etti 'Müptezelin biri arkadaşımızı arkasından bıçaklayıp gitti'

Kaynak: Haber Merkezi
Candaş Tolga Işık isyan etti 'Müptezelin biri arkadaşımızı arkasından bıçaklayıp gitti'
Az Önce Konuştum programı ile izleyiciler ile buluşan gazeteci Candaş Tolga Işık bu kez yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme oturdu.

Candaş Tolga Işık 'Erenköy'de müptezelin biri arkadaşımızı arkasından bıçakladı' diyerek isyan dolu bir paylaşımda bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul Kadıköy'ün gözde semtlerinden Erenköy'de bir arkadaşının güpegündüz bir kişi tarafından arkasından bıçaklandığını söyleyerek isyan etti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık yakın bir arkadaşının başına gelen korkunç olayı hesabından paylaşarak Türkiye gündemine taşıdı. Arkadaşının gündüz vakti hiç tanımadığı bir kişi tarafından cadde ortasında bıçaklandığını aktaran inanamadığı olay karşısında isyanını takipçileri ile paylaştı.

"BIÇAKLADI, YÜRÜYE YÜRÜYE UZAKLAŞTI"

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımında "Erenköy'de müptezelin biri güpegündüz sokak ortasında durduk yere bir arkadaşımızı arkasından koşup bıçaklayıp yürüye yürüye gitti. İnanılır gibi değil çocuğun ne kimseyle bir mevzusu var ne husumeti. İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor." sözlerini kullandı.

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