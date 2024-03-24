EYT'liler kefenlerini giyip geldi 'Kaybedecek bir saatimiz yok'

Açıklamada, "Hayatımızın 17 senesi 8/9/99 dan önce işe girenlerden daha değersiz değil. Bizden küçüklerden daha fazla primimiz varken kaybedecek 1 yılımız daha yok. Mesele oy hesabı olmamalı dedik, duymazdan gelindik" denildi.

Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar vatandaşlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getirmek üzere eylem yaptı.

“Mezarda emeklilik istemiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemde kefen giyen bir vatandaş müzik eşliğinde oynadı.

"KADEMEYİ VEREN OYUMUZU ALIR"

Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, hak arama mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bizler son bir yıldır neler yaşıyoruz; Aynı işi yaptığımız bizden yaşça küçükler bizden daha az primle emekli oluyor. Hayatımızın 17 senesi 8/9/99 dan önce işe girenlerden daha değersiz değil. Bizden küçüklerden daha fazla primimiz varken kaybedecek 1 yılımız daha kalmadı. Mesele oy hesabı olmamalı dedik, duymazdan gelindik. O zaman şartlar eşit. Bizden çalınmak istenen yıllarımızı iade eden, kademeyi veren oyumuzu alacak. Adalet siyaset üstü bir durum olmalı. Akranlar arasında oluşan uçurumu hiçbir vicdan kabul edemez. 17 yıl/20 yıl… Bu soruma cevap verecek akademisyen, bürokrat, SGK uzmanı, SGK müfettişi var mı? 43 yaş mı büyük 49 yaş mı daha büyük? 5 bin prim mi büyük, 8 bin 500 prim mi daha büyük? Şu anda Türkiye de 43 yaş 5 bin primi olan emekli, 49 yaş 8 bin 500 primi olan ise 9 sene daha çalışmak zorunda. 43 yaşında olan mı yoksa 49 yaşında olan mı emekli olmalı? 5 bin primi olan mı yoksa 8500 primi olan mı emekli olmalı? Bizler ruh sağlığımızı kaybetmeden lütfen bir yetkili bu düzenlemede bir hata olduğunu çıkıp anlatsın. 'Türkiye'de böyle' demenin utancını yaşıyoruz. Hükümetimizden, muhalefetten ve tüm siyasi partilerden bu adaletsizliğe bir an önce çözmelerini tüm mağduriyetlerin çözümü olan ve bütçeye hiçbir yükü bulunmayan kademeli emekliliğin ivedilikle getirilmesini talep ediyoruz. 1 gün eşittir 24 saattir, 17-20 sene değil.”

CHP'Lİ ÖZGÜR ÇELİK: SESİNİZ OLACAĞIZ

Düzenlenen EYT mağdurlarının eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı da destek verdi.

Özgür Çelik destek konuşmasında "Hayatın her alanında adalet mücadelesi vermekteyiz. Hem yargı bağımsızlığı konusunda bir adalet mücadelesi veriyoruz hem seçimlerin tarafsız ve adil bir şekilde yapılmasıyla ilgili bir adalet mücadelesi veriyoruz hem emeklinin, emekçinin üzerindeki vergi yükü konusunda bir adalet mücadelesi vermekteyiz. Bugün burada emeklilikte kademe konusunda mağdur olan yurttaşlarımız bir eylem yapıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak mücadelenizde yanınızda olacağız. Mücadelenize omuz vermek için geldik. Buradaki mücadelenizi milletvekillerimizle TBMM'de daha bir gür sesle seslendirmeleri için paylaşacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le buradaki mücadelenizi paylaşacağız. Hem milletvekillerimiz Meclis'te sizin sesiniz olacaklar hem Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, grup toplantılarımızda ve Meclis'te sizlerin sesi olacaklar."