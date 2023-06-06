Belediye Başkanı Müge Anlı'dan bakın ne istedi. Böylesi ne duyuldu ne de görüldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bugün yaptığı paylaşımda Müge Anlı’ya seslendi

Belediye Başkanı Müge Anlı'dan bakın ne istedi. Böylesi ne duyuldu ne de görüldü

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye başkanlığı görevinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ilçedeki sorunları esprili bir dil ile aktardı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar bu sefer Müge Anlı’ya seslendi.

Mynet'te yer alan haberde; Kayıpları bulmasıyla ünlü olan Müge Anlı’dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını isteyen Başkan Kanar’ın mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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“İLÇEMİZDE KAYBOLAN ÇÖP KONTEYNERLERİNİ BULABİLİR Mİ?”

Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda; “Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum” dedi.

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