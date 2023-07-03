Müge Anlı’nın yıllar önce oynadığı dizi ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı

Ünlü sunucu Müge Anlı, yıllardır ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul olaylara ışık tutuyor, kayıpları buluyor.

Türk halkının çok güvendiği bir isim olan Anlı’nın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları da çok konuşuluyor.

Dobralığı ile gönülleri fetheden Anlı, son olarak yıllar önce oynadığı diziyle gündeme geldi.

Müge Anlı’nın 2015 yılında ATV ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını duyanlar çok şaşırdı.

Müge Anlı 2015-2016 yılları arasında başrollerini Ayça Erturan, Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Burak Sevinç, Serkan Altunorak ve Sinan Eroğlu’nun paylaştığı dram türündeki ‘Evli ve Öfkeli’ dizisinin 11. bölümünde oynamış.

Dizide kendi programını sunan Müge Anlı'nın genç görüntüsü dikkat çekiyor. ‘Evli ve Öfkeli’ dizisinin 11. bölümünde Deniz, Müge Anlı'nın programına katılarak Seray Söyler'in kızı olduğunu açıklıyor.

Gençlik halleriyle gündeme gelen Müge Anlı'nın bir dizide rol aldığını ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte Müge Anlı'nın eski hali...