Müge Anlı büyük rezaleti ortaya çıkardı. Kendinden 32 yaş büyük öğretmenine kaçtı

Üniversite adayı genç kız Begüm A., 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeni Murat G. ile evlenip ortadan kayboldu. Çaresiz kalan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Müge Anlı büyük rezaleti ortaya çıkardı. Kendinden 32 yaş büyük öğretmenine kaçtı

Manisa’da yaşanan akıl dışı olayda, karnesini almak üzere evden çıkan 18 yaşındaki Begüm Altınkıran kendisinden 32 yaş büyük öğretmeni Murat G. ile evlendi. Kızlarına ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Begüm’ün ailesi yaşadıklarını anlatırken stüdyodaki seyirciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Karne almaya gittiği gün, kendisinden 32 yaş büyük muhasebe öğretmeniyle nikahlanan Begüm A.'nın babası yaşadıklarını büyük üzüntüyle şu şekilde kelimelere döktü; “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenler böyle olacaksa yerin dibine batsın. Bu adamın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Çocuklarımızı kime teslim edeceğiz. Kızıma nikahı yapmışsın, ertesi gün sınavı var, getirmez mi insan?. Böyle eğitimcilik olur mu? Ben kızımı okusun diye tarlaya götürmedim. Okuması için tırnaklarımızla çabaladık ama başımıza gelene bak.” Acılı babanın sözlerinden sonra anne dayamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Sözde öğretmen, kendisinden 32 yaş küçük Begüm A. ile evlenmek için eşini 5 Mayıs’ta boşadı ve karne günü olan 16 Haziran’a nikah tarihi aldı.

2 tane kız çocuğu olan öğretmenin kızı yaşındaki öğrencisine bu yaptığı hem Müge Anlı’nın hem de stüdyodakilerin tepkisine yol açtı.

Duydukları karşısında çok sinirlenen Müge Anlı, “Öğretmenlik böyle bir şey değil. Öğrencinizi çocuğunuz olarak görmeniz gerekiyor. Bizler çocuklarımızı öğretmenlerine evlat olarak teslim ediyoruz. Siz nasıl öğretmensiniz? Nasıl öğrencinizin eğitim hakkını bu şekilde elinden alırsınız?” dedi.

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