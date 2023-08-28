Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 41,8 milyon TL’lik organizasyon ihalesinin şartnamesine ‘VIP Hediye Seti’ ekletti

Enflasyon ve döviz kurları vatandaşların temel ihtiyaçlarına dahi ulaşımını zorlaştırırken, iktidarın israflarının da önüne geçilemiyor.

İktidarın birbiri ardına uygulamaya koyduğu Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri de harcamalara engel olmuyor.

Geçen yıl borçları nedeniyle çok sayıda mülkünü satmak zorunda kalan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yılki organizasyonları için düzenlediği 41,8 milyon TL’lik ihalede, Tasarruf Tedbirleri Genelgelerine aykırı olmasına rağmen ‘VIP Hediye Seti’ sipariş etti.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki belediye, 1 Haziran’da, “Organizasyon Hizmetleri Alımı” ihalesi düzenledi. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ihale kapsamında 31 Aralık’a kadar kentte gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, video-prodüksiyon ve baskı hizmetleri alınacağı bildirildi. İhale kapsamında 3 Temmuz’da belediye iştiraki Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş. ile 41 milyon 801 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhale dokümanları, belediyenin organizasyon ihalesi adı altında çok sayıda hediyelik eşya sipariş ettiğini de ortaya koydu.

HEDİYE SETİ

İhale dokümanlarına göre, organizasyonlar için sahne materyalleri ve reklam malzemelerinin yanı sıra belediye, VIP Hediye Seti de satın alacak. Siyah renkli cilt bezi ile kaplanacak VIP Hediye Seti kutusunda powerbank, flash disk, termo deri ile kapaklı ajanda ve metal tükenmez kalem bulunacak.

SABUN VE ŞAMPUAN

Belediye, özel günlerde dağıtılması amacıyla ihale kapsamında sabun ve şampuan da temin edecek. İhale kapsamında ayrıca yüklenicinin belediyeye 10 bin not defteri, bin mouse pad, bin kablosuz mouse, 500 kablolu kulak üstü kulaklık, 8 bin madalya ve 500 çiçek buketi tedarik etmesi de şart koşulacak.