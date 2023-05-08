‘Ben 6 gün boyunca annem ve babamın yanarak ölmelerini izlemek zorunda kaldım’ Depremzede kadın herkesi ağlattı

Babala TV'nin “Mevzular Açık Mikrofon Deprem Özel” programının tanıtım videosu yayınlandı.



Videoda depremzedeler yaşadıkları zorlu süreçleri programın sunucusu Oğuzhan Uğur ve yanındaki konuklara anlattı.



Anne ve babasını depremde kaybeden bir depremzede ise anlattıklarıyla programda bulunan herkesi ağlattı.



"BEN SADECE ANNEMLE BABAMI KAYBETMEDİM"

6 gün boyunca anne ve babasının yanarak ölmelerini izlemek zorunda kaldığını kaydeden depremzede kadın, “Annem ve babamın bedeninin çıkmasını geçin kemikleri dahi çıkmadı o enkazda. Ben sadece annemle babamı kaybetmedim. Çocukluğumu kaybettim, içinde huzur bulduğum yuvamı kaybettim, 18 yıldır tanıdığım bildiğim 370 komşumu kaybettim, ben doğup büyüdüğüm memleketimi kaybettim. Eğer benim için bir şey yapılmasını istiyorsanız annem ve babamın ölüm belgesini verin.” dedi



Genç kadın sözlerini şöyle noktaladı:



“Mehmet Tüzat'ın yargılanmasını sağlayın. Canımdan çok sevdiğim annemle babamı kaybettim. Bir mezarı çok gördünüz, bari bunu çok görmeyin…”

