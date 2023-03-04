4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yargı dizisinde flaş ayrılık. Başrol oyuncusu veda ediyor

Yargı dizisinde flaş ayrılık. Başrol oyuncusu veda ediyor

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinin bu sezon final yapması planlanıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde bomba bir ayrılık yaşanacak.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 09:19
Takip Et

Başrol oyuncusu veda ediyor! Yargı dizisinde flaş ayrılık

Yargı dizisinde flaş ayrılık. Başrol oyuncusu veda ediyor
+
Aa
-

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisi pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Sema Ergenekon tarafından yazılan, her hafta hayranlıkla izlenen dizide büyük final öncesi ses getiren bomba bir ayrılık yaşanacak.

Reyting rekortmeni dizinin performansıyla büyük beğeni toplayan savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ı projeye veda edecek. Öte bu haftaki yeni bölümün ilk tanıtımda Defne’yi bir türlü bulamayan ve zamanı daralan Ilgaz acıdan çıldırırken, diğer taraftan Ceylin’le boşanma davasında neler olacağı ise büyük merak konusu oluyor.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
2
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
3
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
4
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
5
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
7
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿TPAO'nun iki ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
﻿TPAO'nun iki ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
﻿TPAO'nun iki ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
﻿Prostat şikâyetiyle geldi. İki günde sağlığına kavuştu
﻿Prostat şikâyetiyle geldi. İki günde sağlığına kavuştu
﻿Prostat şikâyetiyle geldi. İki günde sağlığına kavuştu
﻿Demir sürücüye ok gibi saplandı 
﻿Demir sürücüye ok gibi saplandı 
﻿Demir sürücüye ok gibi saplandı 
﻿Uzmanı açıkladı: Deprem sonrası ikincil travma belirtilerine dikkat edilmeli
﻿Uzmanı açıkladı: Deprem sonrası ikincil travma belirtilerine dikkat edilmeli
﻿Uzmanı açıkladı: Deprem sonrası ikincil travma belirtilerine dikkat edilmeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.