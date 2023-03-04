Yargı dizisinde flaş ayrılık. Başrol oyuncusu veda ediyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisi pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Sema Ergenekon tarafından yazılan, her hafta hayranlıkla izlenen dizide büyük final öncesi ses getiren bomba bir ayrılık yaşanacak.

Reyting rekortmeni dizinin performansıyla büyük beğeni toplayan savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ı projeye veda edecek. Öte bu haftaki yeni bölümün ilk tanıtımda Defne’yi bir türlü bulamayan ve zamanı daralan Ilgaz acıdan çıldırırken, diğer taraftan Ceylin’le boşanma davasında neler olacağı ise büyük merak konusu oluyor.



