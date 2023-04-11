﻿Inter'in Benfica maçı 11'i belli oldu

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Benfica, Inter'i ağırlıyor. Dev maçın ilk 11'i belli oldu.

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo, Chiquinho, Florentino, Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Gonçalo Ramos.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

FORM DURUMU

Inter, ligde 4 maçtır yüzü gülmüyor ve 5. sırada yer alıyor.

Benfica ise ligde son olarak Porto'ya mağlup oldu ve puan durumunda lider konumunda yer alıyor.

