Bensu Soral'ın son hali dile düştü. 'Estetiğim yok' dedi yorum yağdı

Ünlü oyuncu Bensu Soral son dönemde estetik iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncu ''Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok'' diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı.

Güzel oyuncu Bensu Soral son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi.

Soral, iddiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi. Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Estetiğim yok diyen Bensu Soral'a takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü oyuncuya; 'Fotoğraflarına bir bak istersen', 'Eski Bensu daha iyiydi' 'Doğal güzelliğinizi ne hale getirdiniz farkında mısınız?', ' Bir değişim ancak bu kadar negatif olabilirdi', gibi yorumlar yapıldı.

