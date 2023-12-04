Bensu Soral hastalığını açıkladı

Alina Boz ve Umut Evirgen'in düğününe katılan Bensu Soral çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu yaşadığı sağlık probleminden bahsetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bensu Soral hastalığını açıkladı

Hiç estetik yaptırmadığını ve tamamen doğal olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Bensu Soral bu aralar sağlık problemleri yaşıyor.

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2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

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Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, 2022'yi Paris'te karşılamıştı.

Geçtiğimiz günlerde çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncu "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı.

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Oyuncunun açıklamasının ardından yıllar önceki pozları ortaya çıkmıştı. Dişlerini yaptıran oyuncunun dolgun yüzü ve ince dudakları dikkat çekmişti.

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Posta'da yer alan habere göre; Önceki akşam Alina Boz ile Umut Evirgen’in düğününe katılan Bensu Soral’ın ayağında şık bir topuklu yerine rahat bir bot vardı.

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Soral “Ayağımda bir problem var. Önemli bir şey değil ama 2 haftadır evde yatıyorum. Bu sıralar sağlık ile sınanıyorum” dedi.

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