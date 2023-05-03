Bir dönem evliliğinde kriz çıkmıştı! Bensu Soral'dan yeni açıklama

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Soral, "9 aydır yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bu yaz bol bol dinleneceğim" dedi.

Oyuncu, geçen aylarda kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş'ın sağlığı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: "Küçük bir operasyondu, sağlığı gayet yerinde."

Bensu Soral, ayrıca sürekli eşiyle ilgili ayrılık haberleri çıkması hakkında da, "Neden ve nasıl çıkıyor bu Haberler bilmiyorum. Hakan ile çok mutluyuz. Hiçbir problem yok evliliğimizde" açıklamasını yaptı.

